Ранок у великому місті смотреть онлайн 39 выпуск от 01.06.2023

Выпуск 39 | 01.06.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 39 от 01.06.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете, почему Владимир Шумко назвал лидера группы Kalush тщеславным и высокомерным, на кого безгранично обижена Леся Никитюк и почему Настя Приходько разгневалась на Потапа. Не упустите самое интересное – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023.

Журналист Денис Чоловский продолжит свой утренний экзамен Паляница и проверит, знают ли киевляне малоизвестные украинские слова, умеют ли правильно ставить ударения и знают ли значение фразеологизма «Мастити п’яти салом». Хотите узнать, как правильно говорить кулинарИя или кулинАрия, пиалА или пиАла? Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 38 от 31.05.2023