Ранок у великому місті смотреть онлайн 38 выпуск от 31.05.2023

Выпуск 38 | 31.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 38 от 31.05.2023, чтобы узнать самое интересное про Украину и мир. Любимые телеведущие подготовили для вас поразительные факты про жизнь селебрити, изобретения, историю культуры и кино, а также несколько полезных советов, которые понадобятся каждому.

В 38 выпуске проекта Ранок у великому місті 2023 вы узнаете про новые технологии, звездное противостояние Двейна Джонсона и Вин Дизеля, а также интересные факты о профессиях и малоизвестных словах украинского языка. Какие шокирующие признания сделала певица KOLA? Почему культовое кино «Бойцовский клуб» с треском провалилось в прокате? Почему семейный бизнес братьев Дасслеров распался, создав два отдельных бренда Adidas и Puma? Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 38 от 31.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 37 от 30.05.2023