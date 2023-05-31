Ранок у великому місті дивитись онлайн 38 випуск від 31.05.2023

Выпуск 38 | 31.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 38 від 31.05.2023, щоб дізнатися найцікавіше про Україну та світ. Улюблені телеведучі підготували для вас вражаючі факти про життя селебріті, винаходи, історію культури й кіно, а також кілька корисних порад, що знадобляться кожному.

У 38 випуску проєкту Ранок у великому місті 2023 ви дізнаєтеся про нові технології, зіркове протистояння Двейна Джонсона й Він Дізеля, цікаві факти про професії й маловідомі слова української мови. Які шокуючі зізнання зробила співачка KOLA? Чому культове кіно «Бійцівський клуб» із тріском провалилося в прокаті? Чому сімейний бізнес братів Дасслерів розпався, створивши два окремих бренди Adidas і Puma? Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 38 від 31.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 37 від 30.05.2023