Ранок у великому місті дивитись онлайн 37 випуск від 30.05.2023

Выпуск 37 | 30.05.2023 | 2023

Почніть день з гарним настроєм – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 37 від 30.05.2023 на сайті СТБ! Григорій Герман, Надія Матвєєва та Григорій Решетнік розкажуть вам найцікавіші новини України та світу. У 37 випуску Ранок у великому місті ви дізнаєтесь, яким був Віктор Павлік на початку кар’єри та через що йому довелося пройти заради слави. Також ви побачите сюжет про справжніх супергероїв сучасності – бійців ЗСУ та дізнаєтеся, чим вони займаються у вільний час. А відомий український мольфар і таролог Макс Гордєєв розповість, чи отримає Україна ядерну зброю в майбутньому і яка доля чекає на росію та Лукашенка. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 37 від 30.05.2023 на сайті СТБ!

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