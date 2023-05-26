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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 36 випуск від 26.05.2023

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Ранок у великому місті дивитись онлайн 36 випуск від 26.05.2023
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Випуск 36 | 26.05.2023 | 2023

Проводьте останній ранок робочого тижня разом із нами – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 36 від 26.05.2023 на сайті СТБ!

Сьогодні ви не тільки посмієтеся з найпопулярніших мемів, які створили українці з 24 лютого 2022 року, а й дізнаєтеся, що ще загарбала в нас росія. Окрошка – так-так, саме цю страву росіяни привласнили собі. У 36 випуску шоу Ранок у великому місті 2023 ви почуєте найправдоподібнішу історію походження окрошки, яка бере свій початок ще з часів Київської Русі! Як так сталося, що окрошка помилково стала російською? І як правильно готувати окрошку? Рецепти шукайте в нашому відео.

Чому Ектор Хіменес-Браво приховує від усіх свою кохану? Яким був перший рік незалежності для України та українців? І як геніальному режисеру Люку Бессону вдалося втілити свою шкільну мрію, фільм П’ятий елемент, у життя? Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 36 від 26.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 35 від 25.05.2023

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