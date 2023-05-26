Ранок у великому місті смотреть онлайн 36 выпуск от 26.05.2023

Выпуск 36 | 26.05.2023 | 2023

Проводите последнее утро рабочей недели вместе с нами – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 36 от 26.05.2023 на сайте СТБ!

Сегодня вы не только посмеетесь над самыми популярными мемами, которые создали украинцы с 24 февраля 2022 года, но и узнаете, что еще забрала у нас россия. Окрошка – да-да, именно это блюдо россияне присвоили себе. В 36 выпуске шоу Ранок у великому місті 2023 вы услышите правдоподобную историю происхождения окрошки, которая берет свое начало еще со времен Киевской Руси! Как так случилось, что окрошка по ошибке стала русской? И как правильно готовить окрошку? Рецепты ищите в нашем видео.

Почему Эктор Хименес-Браво скрывает от всех свою возлюбленную? Каким был первый год независимости для Украины и украинцев? И как гениальному режиссеру Люку Бессону удалось воплотить свою школьную мечту, фильм Пятый элемент, в жизнь? Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 36 от 26.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 35 от 25.05.2023