Ранок у великому місті смотреть онлайн 35 выпуск от 25.05.2023

Выпуск 35 | 25.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 35 от 25.05.2023. В сегодняшней программе вы узнаете, кто они – самые желанные мужчины страны, задержавшиеся в статусе холостяков. Увидите, чем могут обернуться звездные противостояния. А также станете свидетелем провокативной проверки на верность.

В 35 выпуске Ранок у великому місті 2023 журналист Денис Чоловский устроит интересный урок украинского языка на улицах столицы. Он проверит, умеют ли киевляне правильно ставить ударение в словах, а также научит их нескольким новым словам. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн Ранок у великому місті 2023 выпуск 35.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 34 от 24.05.2023