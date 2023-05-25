Ранок у великому місті дивитись онлайн 35 випуск від 25.05.2023

Випуск 35 | 25.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 35 від 25.05.2023. У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, хто вони – найбажаніші чоловіки країни, які затрималися в статусі холостяків. Побачите, чим можуть обернутися зіркові протистояння. А також станете свідком провокативної перевірки на вірність.

У 35 випуску Ранок у великому місті 2023 журналіст Денис Чоловський влаштує цікавий урок української мови на вулицях столиці. Він перевірить, чи вміють кияни правильно наголошувати слова, а також навчить їх кількох нових слів. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн Ранок у великому місті 2023 випуск 35.

Ранок у великому місті 2023 випуск 34 від 24.05.2023