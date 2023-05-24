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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 34 випуск від 24.05.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 34 випуск від 24 травня 2023. Дивитись онлайн 34 випуск Ранок у великому місті ефір від 24.05.2023
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Випуск 34 | 24.05.2023 | 2023

Вітаємо в улюбленому ранковому шоу – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 34 від 24.05.2023. Найцікавіші новини України та світу вже чекають на вас!

У 34 випуску проєкту Ранок у великому місті 2023 телеведучі розкриють неймовірні факти про приховане життя українських зірок, подробиці тенісного поєдинку Роджера Федерера й Рафаеля Надаля, а також розкажуть про гучний скандал між Мадонною й Елтоном Джоном. Також не пропустіть улюблену мовну рубрику «Паляниця» і цікавинки про історію кіно та новітні технології, які вражають уяву. Ми зібрали для вас усе найкраще, щоб збадьорити й подарувати гарний настрій на весь день. Починайте день правильно – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 34 від 24.05.2023.

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