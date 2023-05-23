Ранок у великому місті дивитись онлайн 33 випуск від 23.05.2023

Випуск 33 | 23.05.2023 | 2023

Будьте в курсі найважливіших новин України та світу – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 33 від 23.05.2023. У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, чому українці радіють перемозі Швеції на Євробаченні 2023? Які радісні новини об’єднують Іраклі Макацарія та Роберта Де Ніро? І як 14-річний Сашко з Новогригорівки став героєм кліпу американського гурту Imagine Dragons? Дивіться онлайн у проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 33.

Іраклі Макацарія вперше стане батьком, а Роберт Де Ніро шокував світ новиною про те, що у 79 років він став батьком всьоме. Українці підозрюють, що Катерина Осадча знову вагітна. Юрій Горбунов не раз говорив, що мріє про дівчинку, проте чи справді пара чекає на поповнення в родині? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 33.

Ранок у великому місті 2023 випуск 32 від 19.05.2023