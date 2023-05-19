Ранок у великому місті дивитись онлайн 32 випуск від 19.05.2023

Выпуск 32 | 19.05.2023 | 2023

Доброго ранку, українці! Починаймо цей день разом – дивіться онлайн улюблене ранкове шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 32 від 19.05.2023.

У 32 випуску проєкту Ранок у великому місті 2023 ви дізнаєтеся про гучні скандали й службові романи українських зірок, спортивне протистояння двох легенд футболу та дивовижні факти про навколишній світ. Який фільм-рекордсмен був знятий завдяки винаходу українського інженера? У чому секрет освітньої системи королівства Нідерланди? Як живуть наші в Америці? Ми зібрали для вас найцікавішу інформацію та корисні поради для життя – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 32 від 19.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 31 від 18.05.2023