Ранок у великому місті дивитись онлайн 31 випуск від 18.05.2023

Выпуск 31 | 18.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 31 від 18.05.2023 – розпочніть свій день з цікавих сюжетів про кіно, шоу-бізнес, історію, технології та подорожі.

Акторка Ірма Вітовська пройшла складний шлях – від екранного амплуа дурненької Лесі з серіалу «Леся плюс Рома» до визнаної драматичної акторки. Як Ірма наважилася почати кар’єру на телебаченні у 31 рік? Дивіться у нашому проєкті Ранок у великому місті.

Також зараз ви побачите розклад на таро від Макса Гордєєва. Карти покажуть, коли звільнять Маріуполь, чи вдасться ЗСУ вийти на кордони 1991 року та чи виживе Навальний у тюрмі. А щоб пройти черговий іспит з української мови, дивіться шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 31 від 18.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 30 від 17.05.2023