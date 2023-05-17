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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 30 випуск від 17.05.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 30 випуск від 17 травня 2023. Дивитись онлайн 30 випуск Ранок у великому місті ефір від 17.05.2023
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Выпуск 30 | 17.05.2023 | 2023

Вітаємо у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 30 від 17.05.2023.Ми як завжди приготували для вас цікаві сюжети про історію, кіно, подорожі, культуру, нові технології та шоу-бізнес.

Штучним інтелектом вже нікого не здивувати. Проте винахідники кожного дня працюють над тим, щоб зробити нашу буденність ще простішою. У нашому сюжеті ви побачите, які новинки в сфері високих технологій з’явилися останнім часом.

Також ви почуєте від лікарів, чому важливо вакцинувати дітей від COVID-19 – вся правда про щеплення просто зараз у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 30 від 17.15.2023.

 

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