Ранок у великому місті дивитись онлайн 30 випуск від 17.05.2023

Выпуск 30 | 17.05.2023 | 2023

Вітаємо у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 30 від 17.05.2023.Ми як завжди приготували для вас цікаві сюжети про історію, кіно, подорожі, культуру, нові технології та шоу-бізнес.

Штучним інтелектом вже нікого не здивувати. Проте винахідники кожного дня працюють над тим, щоб зробити нашу буденність ще простішою. У нашому сюжеті ви побачите, які новинки в сфері високих технологій з’явилися останнім часом.

Також ви почуєте від лікарів, чому важливо вакцинувати дітей від COVID-19 – вся правда про щеплення просто зараз у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 30 від 17.15.2023.

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