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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 29 випуск від 16.05.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 29 випуск від 16 травня 2023. Дивитись онлайн 29 випуск Ранок у великому місті ефір від 16.05.2023
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Ранок у великому місті Выпуск 29 Ранок у великому місті дивитись онлайн 29 випуск від 16.05.2023
Выпуск 29 | 16.05.2023 | 2023

Дивіться шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 29 від 16.05.2023 – розпочинайте свій день з цікавими, корисними та смішними сюжетами, які ми підготували з великою любов’ю спеціально для вас.

Просто зараз ви побачите, як відбулася коронація короля Чарльза III, на якій з представниками британської монархії зустрілася перша леді України Олена Зеленська. Також ви побачите, як проходила підготовка до виступу на Євробаченні гурту TVORCHI.

У новій рубриці Новини з боліт ви зазирнете у фільм-антиутопію, а точніше, у буденне життя росіян. А від Макса Гордєєва почуєте інформацію про повернення Криму. Все це не пропустіть у Ранок у великому місті 2023 випуск 29 від 16.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 28 від 12.05.2023

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