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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 28 випуск від 12.05.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 28 випуск від 12 травня 2023. Дивитись онлайн 28 випуск Ранок у великому місті ефір від 12.05.2023
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Ранок у великому місті Випуск 28 Ранок у великому місті дивитись онлайн 28 випуск від 12.05.2023
Випуск 28 | 12.05.2023 | 2023

Диво-техніка, Євробачення 2023 й зіркові діти – дивіться онлайн улюблене ранкове шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 28 від 12.05.2023. У світі так багато цікавого, тому Григорій Решетник, Юлія Зорій і Роман Міщеряков залюбки поділяться з вами найяскравішими новинами світу й України.

У 28 випуску проєкту Ранок у великому місті 2023 ви дізнаєтеся про зіркове протистояння Мадонни й Леді Гаги, а також про гучний скандал у світі баскетболу. Психологічна рубрика розкриє тонку межу між життям попри війну й життям, немовби війни немає, з допомогою порад Наталії Холоденко. А також вас чекають ексклюзивні факти про Євробачення 2023 від Юлії Саніної, цікавинки про дітей українських зірок і секрети культового блокбастера «Термінатор». Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 28 від 12.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 27 від 11.05.2023

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