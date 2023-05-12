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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 28 выпуск от 12.05.2023

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Ранок у великому місті смотреть онлайн 28 выпуск от 12.05.2023
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 Ранок у великому місті смотреть онлайн 28 выпуск от 12.05.2023
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Ранок у великому місті Выпуск 28 Ранок у великому місті смотреть онлайн 28 выпуск от 12.05.2023
Выпуск 28 | 12.05.2023 | 2023

Чудо-техника, Евровидение 2023 и звездные дети – смотрите онлайн любимое утреннее шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 28 от 12.05.2023. В мире так много интересного, поэтому Григорий Решетник, Юлия Зорий и Роман Мищеряков с удовольствием поделятся с вами самыми яркими новостями мира и Украины.

В 28 выпуске проекта Ранок у великому місті 2023 вы узнаете про звездное противостояние Мадонны и Леди Гаги, а также о громком скандале в мире баскетбола. Психологическая рубрика раскроет тонкую грань между жизнью вопреки войне и жизнью, будто войны нет, с помощью советов Натальи Холоденко. А также вас ждут эксклюзивные факты о Евровидении 2023 от Юлии Саниной, интересные факты про детей украинских звезд и секреты культового блокбастера «Терминатор». Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 28 от 12.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 27 от 11.05.2023

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