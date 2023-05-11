Ранок у великому місті смотреть онлайн 27 выпуск от 11.05.2023

Выпуск 27 | 11.05.2023 | 2023

Приветствуем вас в утренней программе Ранок у великому місті 2023 выпуск 27 от 11.05.2023, в котором вы узнаете интересные факты об истории, культуре, технологиях и шоу-бизнесе. Берите кофе и включайте Ранок у великому місті, чтобы зарядиться энергией на весь день!

Из-за войны Украина не смогла принимать Евровидение, но Великобритания сделала все для того, чтобы Ливерпуль превратить в маленькую Украину. Смотрите сюжет проекта Ранок у великому місті о том, как британцы готовились принимать песенный конкурс от имени нашей страны.

Также вы увидите дайджест судебных тяжб в украинском шоу-бизнесе, которые удивили своей абсурдностью, а также вашу любимую рубрику Паляниця в программе Ранок у великому місті 2023 выпуск 27 от 11.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 26 от 10.05.2023