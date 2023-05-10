Ранок у великому місті смотреть онлайн 26 выпуск от 10.05.2023

Выпуск 26 | 10.05.2023 | 2023

Смотрите Ранок у великому місті 2023 выпуск 26 на официальном сайте СТБ! Сюжет о самых ярких представителях Украины на песенном конкурсе Евровидение 2023, проверка украинского языка от Дениса Чоловского, истории о знаменитостях и многое другие сюжеты уже ждут вас в полном видео.

Украина уже трижды побеждала на Евровидении, и каждая ее победа была целым событием для песенного конкурса. Неудивительно: участники от Украины каждый раз были незабываемыми! Давайте вспомним самые яркие выступления наших участников на песенном конкурсе.

А также смотрите сюжет о Джиме Керри – актере, которого многие обожают за его комедийные роли. Один из самых известных фильмов с ним – это, конечно же, Маска. А знаете ли вы, почему на съемочной площадке всегда было арахисовое масло и как именно Джим Керри сократил бюджет фильма благодаря своему таланту? Узнайте прямо сейчас – смотрите Ранок у великому місті 2023 выпуск 26 от 10.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 25 от 09.05.2023