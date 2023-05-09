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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 25 выпуск от 09.05.2023

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Выпуск 25 | 09.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн программу Ранок у великому місті 2023 выпуск 25 от 09.05.2023, в котором вы узнаете интересную информацию о путешествиях, шоу-бизнесе, технологиях и истории. Прямо сейчас в новостном дайджесте о звездах вы увидите список врагов россии, среди которых Дантес, Сердючка и Бедняков. А также увидите кадры из временно оккупированного Крыма, где люди пляшут под украинские песни.

Также в шоу Ранок у великому місті 2023 вы увидите сразу два сюжета о Евровидении: о первой украинской победительнице Руслане и нынешних представителях группе TVORCHI. Какие шансы выиграть в четвертый раз у Украины согласно букмекерам? Смотрите прямо сейчас в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 25 от 09.05.2023.

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