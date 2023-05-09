Ранок у великому місті дивитись онлайн 25 випуск від 09.05.2023

Випуск 25 | 09.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн програму Ранок у великому місті 2023 випуск 25 від 09.05.2023, в якому ви дізнаєтесь цікаву інформацію про подорожі, шоу-бізнес, технології та історію. Просто зараз у новинному дайджесті про зірок ви побачите список ворогів росії, серед яких Дантес, Сердючка і Бєдняков. А також побачите кадри з тимчасово окупованого Криму, де люди танцюють під українські пісні.

Також у шоу Ранок у великому місті 2023 ви побачите одразу два сюжети про Євробачення: про першу українську переможницю Руслану та цьогорічних представників гурт TVORCHI. Які шанси виграти вчетверте у України згідно з букмекерами? Дивіться просто зараз у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 25 від 09.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 24 від 05.05.2023