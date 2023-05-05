Ранок у великому місті дивитись онлайн 24 випуск від 05.05.2023

Випуск 24 | 05.05.2023 | 2023

Неймовірні винаходи, зіркові протистояння й легендарне кіно – дивіться онлайн пізнавальне шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 24 від 05.05.2023. Проведіть чудовий ранок у компанії Сергія Лиховиди, Надії Матвєєвої й Григорія Германа.

У 24 випуску проєкту Ранок у великому місті 2023 ви дізнаєтеся про захопливе протистояння братів Кличків і їхнього головного суперника, який ледь не знищив боксерську кар’єру українських чемпіонів. А також не пропустіть корисні поради психологині, улюблену рубрику про кіно й реальні історії про українців, які живуть у Німеччині. Пізнавайте цей світ і заряджайтеся позитивом разом з нами – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 24 від 05.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 23 від 04.05.2023