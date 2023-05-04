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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 23 випуск від 04.05.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 23 випуск від 4 травня 2023. Дивитись онлайн 23 випуск Ранок у великому місті ефір від 04.05.2023
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 Ранок у великому місті дивитись онлайн 23 випуск від 04.05.2023
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Ранок у великому місті дивитись онлайн 21 випуск від 02.05.2023

 Ранок у великому місті дивитись онлайн 23 випуск від 04.05.2023
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Ранок у великому місті дивитись онлайн 20 випуск від 28.04.2023

 Ранок у великому місті дивитись онлайн 23 випуск від 04.05.2023
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Ранок у великому місті Випуск 23 Ранок у великому місті дивитись онлайн 23 випуск від 04.05.2023
Випуск 23 | 04.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн Ранкове шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 23! Перевірка на знання української мови, історія створення фільму Трансформери, протистояння Райана Гослінга та Рейчел Макадамс – все найцікавіше чекає на вас у ранковому випуску.

У 23 випуску Ранок у великому місті 2023 на вас чекає інтерв’ю з Юрієм Ткачем, його дружиною і навіть донькою Лізою, яка охоче відповіла на запитання журналістів. Як подружжю вдається зберігати відчуття дитинства для дочки, якій доводиться жити під постійною загрозою атак Росії? І як Юрій Ткач їздить на передову та допомагає нашим воїнам? Дізнайтеся просто зараз.

Також ви дізнаєтеся трохи більше про творчий шлях учасників гурту TVORCHI, які представлятимуть Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2023. Дивіться все найцікавіше в проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 22.

Ранок у великому місті 2023 випуск 22 від 03.05.2023

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