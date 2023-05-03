Ранок у великому місті дивитись онлайн 22 випуск від 03.05.2023

Випуск 22 | 03.05.2023 | 2023

Дивіться Ранок у великому місті 2023 випуск 22 на СТБ! На вас чекає традиційна рубрика з перевіркою на знання української мови, правдива розповідь про мольфарів від Макса Гордєєва та історія створення фільму Пірати Карибського моря. Влаштовуйтесь зручніше для просмотру українського контенту.

Хто ж такі мольфари?

Макс Гордєєв – таролог та медіум, переможець проєкту Битва екстрасенсів. У ранковому шоу Ранок у великому місті 2023 він розповість, хто такі мольфари, чим вони займаються і чи можна вірити цілителям, які обіцяють зцілити вас від будь-яких недуг.

Перевірка на знання української

Скільки синонімів до слова кричати ви знаєте? Перевірте себе в постійній рубриці ранкового шоу! А також поповніть свій запас новою скоромовкою.

Україна знову вирушає на Євробачення

Торік Kalush Orchestra повернулися додому із тріумфом. Вся країна тоді мріяла про те, як Україна прийматиме Євробачення 2023, як це заведено у країн-переможців пісенного конкурсу. Рік минув, а війна все ще триває, тому було ухвалено рішення про перенесення конкурсу до Ліверпуля. Як відбувається підготовка до конкурсу Євробачення 2023 у Ліверпулі, дивіться у проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 22 від 03.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 21 від 02.05.2023