Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 22 выпуск от 03.05.2023
Смотрите Ранок у великому місті 2023 выпуск 22 на СТБ! Вас ждет традиционная рубрика с проверкой знания украинского языка, правдивый рассказ о мольфарах от Макса Гордеева и история создания фильма Пираты Карибского моря. Устраивайтесь поудобнее для просмотра украинского контента.
Кто такие мольфары?
Макс Гордеев – таролог и медиум, победитель проекта Битва экстрасенсов. В утреннем шоу Ранок у великому місті 2023 он расскажет, кто такие мольфары, чем они занимаются и можно ли верить целителям, которые обещают исцелить вас от любых недугов.
Проверка на знание украинского
Сколько синонимов к слову кричать вы знаете? Проверьте себя в постоянной рубрике утреннего шоу! А также пополните свой запас новой скороговоркой.
Украина снова отправляется на Евровидение
В прошлом году Kalush Orchestra вернулись домой с триумфом. В этом году букмекеры снова прогнозируют победу украинской группы. Коллектив TVORCHI везет на Евровидение 2023 песню про Азовсталь. Узнайте больше о соперниках украинцев в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 22 от 03.05.2023.