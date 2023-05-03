Ранок у великому місті смотреть онлайн 22 выпуск от 03.05.2023

Выпуск 22 | 03.05.2023 | 2023

Смотрите Ранок у великому місті 2023 выпуск 22 на СТБ! Вас ждет традиционная рубрика с проверкой знания украинского языка, правдивый рассказ о мольфарах от Макса Гордеева и история создания фильма Пираты Карибского моря. Устраивайтесь поудобнее для просмотра украинского контента.

Кто такие мольфары?

Макс Гордеев – таролог и медиум, победитель проекта Битва экстрасенсов. В утреннем шоу Ранок у великому місті 2023 он расскажет, кто такие мольфары, чем они занимаются и можно ли верить целителям, которые обещают исцелить вас от любых недугов.

Проверка на знание украинского

Сколько синонимов к слову кричать вы знаете? Проверьте себя в постоянной рубрике утреннего шоу! А также пополните свой запас новой скороговоркой.

Украина снова отправляется на Евровидение

В прошлом году Kalush Orchestra вернулись домой с триумфом. В этом году букмекеры снова прогнозируют победу украинской группы. Коллектив TVORCHI везет на Евровидение 2023 песню про Азовсталь. Узнайте больше о соперниках украинцев в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 22 от 03.05.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 21 от 02.05.2023