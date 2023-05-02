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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 21 выпуск от 02.05.2023

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Ранок у великому місті Выпуск 21 Ранок у великому місті смотреть онлайн 21 выпуск от 02.05.2023
Выпуск 21 | 02.05.2023 | 2023

Приветствуем вас в утреннем развлекательном шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 21 от 02.05.2023, в котором вы узнаете последние новости украинского шоу-бизнеса, а также множество интересной информации о кино, спорте, технологиях и путешествиях.

Антон Савлепов разошелся с российской актрисой Ириной Горбачевой из-за разных политических взглядов, а певица Камалия водит подписчиков за нос. Солист группы Imagine Dragons произнес вдохновляющую речь в поддержку Украины, а Тина Кароль готовится к выступлению на Евровидении 2023 года.

Также в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 21 от 02.05.2023 вы увидите интересный сюжет о крахе фильма «Терминатор 3», а также услышите таро-предсказание Макса Гордеева о ядерной войне в Украине.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 20 от 28.04.2023

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