Ранок у великому місті смотреть онлайн 20 выпуск от 28.04.2023

Выпуск 20 | 28.04.2023 | 2023

Насладитесь любимым утренним проектом прямо сейчас – смотрите онлайн познавательное шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 20 от 28.04.2023.

В 20 выпуске проекта Ранок у великому місті 2023 вы узнаете про эпатажное противостояние Джонни Деппа и Эмбер Херд, тайны личной жизни комика Юрия Великого и интересные факты про гардероб британского короля. Почему вокруг киноленты «Богемная рапсодия» было много скандалов? Какие удивительные изобретения придумало человечество? Как помочь близким эвакуироваться из прифронтовой зоны? Не пропустите увлекательные факты и полезные советы – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 20 от 28.04.2023.

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