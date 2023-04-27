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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 19 выпуск от 27.04.2023

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Ранок у великому місті Выпуск 19 Ранок у великому місті смотреть онлайн 19 выпуск от 27.04.2023
Выпуск 19 | 27.04.2023 | 2023

Приветствуем вас в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 19 от 27.04.2023, в котором вас ждет интересная и полезная информация об Украине и мире.

В рубрике Звездные противостояния вы услышите о соперничестве Джуди Гарленд и Лайзы Миннелли длиною в жизнь. Почему мать сделала из дочери своего главного врага? И как Джуди удалось разрушить жизнь Лайзы после своей смерти? Детали – в шоу Ранок у великому місті 2023.

Технологии будущего интегрируются в настоящее гораздо быстрее, чем нам кажется. Экзоскелет, делающий тело гораздо сильнее, уже очень скоро станет таким же доступным, как и гироскутер. А маску для подавления шума во время онлайн-общения можно приобрести уже сейчас. Все эти изобретения, а также список самых богатых украинских звезд можно увидеть в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск от 27.04.2023.

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