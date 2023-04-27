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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 19 випуск від 27.04.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 19 випуск від 27 квітня 2023. Дивитись онлайн 19 випуск Ранок у великому місті ефір від 27.04.2023
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Випуск 19 | 27.04.2023 | 2023

Вітаємо вас у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 19 від 27.04.2023, у якому на вас чекає цікава та корисна інформація про Україну та світ.

У рубриці Зіркові протистояння ви почуєте про суперництво Джуді Гарленд та Лайзи Міннеллі довжиною у життя. Чому мати зробила з доньки свого головного ворога? І як Джуді вдалося зруйнувати життя Лайзи вже після своєї смерті? Деталі – в шоу Ранок у великому місті 2023.

Технології майбутнього інтегруються в теперішнє набагато швидше, ніж нам здається. Екзоскелет, яке робить тіло набагато сильнішим, вже дуже скоро стане таким само доступним, як і гіроскутер. А маску для зниження шуму голосу під час онлайн-спілкування можна придбати вже зараз. Про всі ці винаходи, а також найбагатших українських зірок можна побачити в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск від 27.04.2023

Ранок у великому місті 2023 випуск 18 від 26.04.2023

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