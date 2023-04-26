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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 18 випуск від 26.04.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 18 випуск від 26 квітня 2023. Дивитись онлайн 18 випуск Ранок у великому місті ефір від 26.04.2023
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Ранок у великому місті дивитись онлайн 18 випуск від 26.04.2023
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 Ранок у великому місті дивитись онлайн 18 випуск від 26.04.2023
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 Ранок у великому місті дивитись онлайн 18 випуск від 26.04.2023
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 Ранок у великому місті дивитись онлайн 18 випуск від 26.04.2023
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Ранок у великому місті Випуск 18 Ранок у великому місті дивитись онлайн 18 випуск від 26.04.2023
Випуск 18 | 26.04.2023 | 2023

Зустрічайте новий день із проєктом Ранок у великому місті 2023 випуск 18! Які зірки на дух одне одного не переносять? Хто виїхав із України і не збирається повертатися, а хто повернувся та дає благодійні концерти? Дізнайтеся просто зараз.

У 18 випуску Ранок у великому місті 2023 Олег Собчук дав інтерв'ю, в якому розповів про свій нелегкий творчий шлях. Чи правда, що спочатку гонорари артистам тільки сняться? І що потрібно робити на шляху до популярності? Відповідає фронтмен гурту СКАЙ.

А також мати з Одеси Оксана розповіла, як їй тепер живеться в штаті Іллінойс. Вона переїхала з міста-мільйонника до села, де мешкає всього 1000 людей. Як їй далася така зміна темпу життя? Дізнайтесь у проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 18!

Ранок у великому місті 2023 випуск 17 від 25.04.2023

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