Ранок у великому місті смотреть онлайн 18 выпуск от 26.04.2023

Выпуск 18 | 26.04.2023 | 2023

Встречайте новый день с проектом Ранок у великому місті 2023 выпуск 18! Какие звезды на дух друг друга не переносят? Кто выехал из Украины и не собирается возвращаться, а кто вернулся и дает благотворительные концерты? Узнайте прямо сейчас.

В 18 выпуске Ранок у великому місті 2023 Олег Собчук дал интервью, в котором рассказал о своем нелегком творческом пути. Правда ли, что на первых порах гонорары артистам только снятся? И что нужно делать на пути к известности? Отвечает фронтмен группы СКАЙ.

А также мама из Одессы Оксана рассказала, как ей теперь живется в штате Иллинойс. Она переехала из города-миллионника в деревушку, где живет всего 1000 людей. Как ей далось такое изменение темпа жизни? Узнайте в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 18!

Ранок у великому місті 2023 выпуск 17 от 25.04.2023