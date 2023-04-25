Ранок у великому місті смотреть онлайн 17 выпуск от 25.04.2023

Выпуск 17 | 25.04.2023 | 2023

Начинайте свое утро вместе с нами! Смотрите проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 17 от 25.04.2023, в котором мы собрали много интересных новостей со всего мира!

Просто сейчас вы узнаете подробности спортивной битвы века – противостояние Виталия Кличко и Леннокса Льюиса. Почему поражение украинского боксера до сих пор называют одним из самых несправедливых в спортивном мире? Смотрите в сюжете Ранок у великому місті 2023.

Также вас ждут подробности разработки фильма «Блэйд», противостояния Ким Кардашьян и Эмбер Роуз и еженедельный экзамен по украинскому языку на улицах столицы. Не пропустите все в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 17 от 25.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 16 от 21.04.2023