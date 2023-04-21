Ранок у великому місті смотреть онлайн 16 выпуск от 21.04.2023

Выпуск 16 | 21.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн утреннее шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 16 от 21.04.2023 – мы собрали интересные факты про Украину и мир для вашего хорошего настроения. Григорий Герман и Надежда Матвеева раскроют вам секреты шоу-бизнеса и расскажут удивительное про кино, психологию и бизнес.

В 16 выпуске проекта Ранок у великому місті 2023 вы узнаете про эпическую битву брендов Пепси-кола и Кока-кола, самые удивительные коллекции мира и скандалы по поводу русскоязычного творчества украинских звезд. Почему Пэрис Хилтон возненавидела Ким Кардашьян? Кто из певцов готов вернуть русские песни после нашей победы? Как живут украинцы в канадском Эдмонтоне? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 16 от 21.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 15 от 20.04.2023