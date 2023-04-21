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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 16 випуск від 21.04.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 16 випуск від 21 квітня 2023. Дивитись онлайн 16 випуск Ранок у великому місті ефір від 21.04.2023
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Ранок у великому місті Выпуск 16 Ранок у великому місті дивитись онлайн 16 випуск від 21.04.2023
Выпуск 16 | 21.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн ранкове шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 16 від 21.04.2023 – ми зібрали найцікавіші факти про Україну і світ для вашого гарного настрою. Григорій Герман і Надія Матвєєва розкриють вам секрети шоу-бізнесу й розкажуть дивовижне про кіно, психологію й бізнес.

У 16 випуску проєкту Ранок у великому місті 2023 ви дізнаєтеся про епічну битву брендів Пепсі-кола й Кока-кола, найдивніші колекції світу й скандали щодо російськомовної творчості українських зірок. Чому Періс Хілтон зненавиділа Кім Кардаш’ян? Хто зі співаків готовий повернути російські пісні після нашої перемоги? Як живуть українці в канадському Едмонтоні? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 16 від 21.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 15 від 20.04.2023

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