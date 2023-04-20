Ранок у великому місті дивитись онлайн 15 випуск від 20.04.2023

Выпуск 15 | 20.04.2023 | 2023

Почніть свій продуктивний день разом з нашим шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 15 від 20.04.2023. Ми підготували для вас цікаві та пізнавальні сюжети, щоб ваш ранок наповнився позитивними емоціями.

Просто зараз ви дізнаєтеся, чому Дженніфер Еністон ненавиділа свою матір і навіть не прийшла попрощатися з нею, коли та помирала! У рубриці Дивовжні винаходи ви побачите, без яких гаджетів вже зовсім скоро ми не уявлятимемо свого буденного життя. А також розчулитеся від сюжету про один з символів української незламності – банку. Все це не пропустіть у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 15 від 20.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 14 від 19.04.2023