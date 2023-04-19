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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 14 випуск від 19.04.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 14 випуск від 19 квітня 2023. Дивитись онлайн 14 випуск Ранок у великому місті ефір від 19.04.2023
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 Ранок у великому місті дивитись онлайн 14 випуск від 19.04.2023
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Выпуск 14 | 19.04.2023 | 2023

Ранок у великому місті 2023 – найкращий початок дня! Найцікавіші новини та факти відібрані спеціально для вас.

У цьому випуску на вас чекають два цікаві інтерв'ю. Перше дала співачка Настя Каменських. Чому NK мало не втратила голос і через що їй довелося пройти, щоб зберегти здоров'я? Дізнайтеся зараз! А також співачка відповіла на запитання щодо свого шлюбу. Фанатів давно цікавило, чи правда те, що Настя Каменських та Потап на межі розлучення. Чи так це? Дізнайтесь у проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 14.

Бажаєте дізнатися більше про роботу ведучого на телебаченні? Олена Фроляк відкриє таємниці професії! Що робити, якщо зламався суфлер? І як змінилася робота в новинах, відколи почалася повномасштабна війна? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Ранок у великому місті 2023 випуск 14 від 19.04.2023.

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