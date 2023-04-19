Ранок у великому місті смотреть онлайн 14 выпуск от 19.04.2023

Выпуск 14 | 19.04.2023 | 2023

Утреннее шоу Ранок у великому місті 2023 – лучшее начало дня! Самые интересные новости и факты отобраны специально для вас.

В этом выпуске вас ждут два интересных интервью. Первое дала певица Настя Каменских. Почему NK едва не потеряла голос и через что ей пришлось пройти, чтобы сохранить здоровье? Узнайте прямо сейчас! А также певица ответила на вопросы о своем браке. Фанатов давно интересовало, правда ли то, что Настя Каменских и Потап на грани развода. Так ли это? Узнайте в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 14.

Хотите узнать больше о работе ведущего на телевидении? Елена Фроляк откроет тайны профессии! Что делать, если сломался суфлер? И как изменилась работа в новостях с тех пор, как началась полномасштабная война? Узнайте прямо сейчас – смотрите Ранок у великому місті 2023 выпуск 14 от 19.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 13 от 18.04.2023