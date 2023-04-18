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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 13 выпуск от 18.04.2023

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 Ранок у великому місті смотреть онлайн 13 выпуск от 18.04.2023
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Ранок у великому місті Выпуск 13 Ранок у великому місті смотреть онлайн 13 выпуск от 18.04.2023
Выпуск 13 | 18.04.2023 | 2023

С возвращением в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 13 от 18.04.2023, в котором вы услышите много интересной информации о мире и Украине.

Стивен Кинг поддерживает Украину и напоминает о нейс самого начала полномасштабного вторжения. Недавно он опубликовал о нас новый твит – о чем в нем говорилось? И как руководство Украины отреагировало на него? Смотрите в шоу Ранок у великому місті 2023.

Также прямо сейчас вы услышите о наказании, которое получил Остап Ступка за пьяное ДТП; подробности документального фильма «Мистецтво під час війни»; о наших беженцах в Манчестере; о любовном треугольнике Лагерфельда, Сен-Лорана и молодого любовника; о трагических событиях, преследовавших режиссера фильма «Warcraft: Начало» во время съемок ленты. Не пропустите все это и много больше в программе Ранок у великому місті 2023 выпуск 13 от 18.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 12 от 14.04.2023

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