Ранок у великому місті смотреть онлайн 12 выпуск от 14.04.2023

Выпуск 12 | 14.04.2023 | 2023

Доброго утра! Смотрите онлайн утреннее шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 12 от 14.04.2023 – насладитесь самыми интересными событиями Украины и мира прямо сейчас

В 12 выпуске шоу Ранок у великому місті 2023 вы проверите свои знания украинского языка, узнаете интригующие подробности личной жизни звездного шеф-повара Владимира Ярославского и будете поражены интересными фактами про морских чудищ. Чем писанка отличается от крашанки? Почему Джулия Робертс поругалась с Николь Кидман? И кто из звезд возглавляет рейтинг самых коротких браков? Не пропустите удивительный дайджест самого интересного на сегодняшний день – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 12 от 14.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 11 от 13.04.2023