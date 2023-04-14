Ранок у великому місті дивитись онлайн 12 випуск від 14.04.2023

Випуск 12 | 14.04.2023 | 2023

Доброго ранку! Дивіться онлайн ранкове шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 12 від 14.04.2023 – насолодіться найцікавішими подіями України й світу просто зараз.

У 12 випуску шоу Ранок у великому місті 2023 ви перевірите своє знання української мови, дізнаєтесь інтригуючі подробиці особистого життя зіркового шеф-кухаря Володимира Ярославського й будете вражені цікавинками про морських чудовиськ. Чим писанка відрізняється від крашанки? Чому Джулія Робертс посварилася з Ніколь Кідман? І хто з зірок очолює рейтинг найкоротших шлюбів? Не пропустіть дивовижний дайджест цікавинок сьогоднішнього дня – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 12 від 14.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 11 від 13.04.2023