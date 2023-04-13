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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 11 випуск від 13.04.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 11 випуск від 13 квітня 2023. Дивитись онлайн 11 випуск Ранок у великому місті ефір від 13.04.2023
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Випуск 11 | 13.04.2023 | 2023

Роман Міщеряков, Григорій Решетник та Юлія Зорій вже підготували для вас багато цікавої, корисної та розважальної інформації в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 11 від 13.04.2023. Почніть свій день разом з нами!

Просто зараз ви побачите сюжет про найкреативніші збори на ЗСУ від наших зірок, а також почуєте, чому Келлі Осборн так ненавидить Крістіну Агілеру. В 11 випуску шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтесь, в яких професіях роботи скоро витіснить людей і чи загрожує нам найближчим часом повстання машин. Все це та ще багато цікавого дивіться онлайн у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 11 від 13.04.2023 на сайті СТБ.

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