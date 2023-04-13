Ранок у великому місті дивитись онлайн 11 випуск від 13.04.2023

Випуск 11 | 13.04.2023 | 2023

Роман Міщеряков, Григорій Решетник та Юлія Зорій вже підготували для вас багато цікавої, корисної та розважальної інформації в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 11 від 13.04.2023. Почніть свій день разом з нами!

Просто зараз ви побачите сюжет про найкреативніші збори на ЗСУ від наших зірок, а також почуєте, чому Келлі Осборн так ненавидить Крістіну Агілеру. В 11 випуску шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтесь, в яких професіях роботи скоро витіснить людей і чи загрожує нам найближчим часом повстання машин. Все це та ще багато цікавого дивіться онлайн у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 11 від 13.04.2023 на сайті СТБ.

Ранок у великому місті 2023 випуск 10 від 12.04.2023