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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 10 випуск від 12.04.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 10 випуск від 12 квітня 2023. Дивитись онлайн 10 випуск Ранок у великому місті ефір від 12.04.2023
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Випуск 10 | 12.04.2023 | 2023

Почніть свій день правильно – дивіться Ранок у великому місті 2023 випуск 10! Найцікавіші сюжети спеціально для вас.

Григорій Решетник, Юлія Зорій та Роман Міщеряков зустрічають цей день разом із вами. Для вас підготували найцікавіші сюжети про те, що відбувається у світі. Сьогодні ведучі обговорять зіркові розлучення. За останній рік чимало пар розійшлися. Чи це пов’язано зі стресом через повномасштабну війну? Чи їхні стосунки давно почали тріщати по швах, а війна просто стала останньою краплею? Дізнайтеся просто зараз.

У 10 випуску Ранок у великому місті 2023 ви дізнаєтеся подробиці про споконвічне протистояння двох гігантів – Apple та Samsung. Як компанії намагалися витіснити одна одну з ринку і хто зрештою досяг успіху? Дивіться зараз! Ранок у великому місті 2023 випуск 10 зарядить вас на весь день.

Ранок у великому місті 2023 випуск 9 від 11.04.2023

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