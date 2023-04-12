Ранок у великому місті смотреть онлайн 10 выпуск от 12.04.2023

Выпуск 10 | 12.04.2023 | 2023

Начните свой день правильно – смотрите Ранок у великому місті 2023 выпуск 10! Самые интересные сюжеты специально для вас.

Григорий Решетник, Юлия Зорий и Роман Мищеряков встречают этот день вместе с вами. Для вас подготовили самые интересные сюжеты о том, что происходит в мире. Сегодня ведущие обсудят звездные разводы. За последний год немало пар разошлись. Связано ли это со стрессом из-за полномасштабной войны? Или же их отношения давно начали трещать по швам, а война просто стала последней каплей? Узнайте прямо сейчас.

В 10 выпуске Ранок у великому місті 2023 вы узнаете подробности об извечном противостоянии двух гигантов – Apple и Samsung. Как компании пытались вытеснить друг друга с рынка и кто в итоге преуспел? Смотрите прямо сейчас! Утреннее шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 10 зарядит вас на весь день.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 9 от 11.04.2023