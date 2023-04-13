Ранок у великому місті смотреть онлайн 11 выпуск от 13.04.2023

Выпуск 11 | 13.04.2023 | 2023

Роман Мищеряков, Григорий Решетник и Юлия Зорий уже подготовили для вас много интересной, полезной и развлекательной информации в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 11 от 13.04.2023. Начните свой день вместе с нами!

Прямо сейчас вы увидите сюжет о самых креативных сборах на ВСУ от наших звезд, а также услышите, почему Келли Осборн так ненавидит Кристину Агилеру. В 11 выпуске шоу Ранок у великому місті вы узнаете, в каких профессиях работы скоро вытеснит людей и грозит ли нам в ближайшее время восстание машин. Все это и много интересного смотрите онлайн в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 11 от 13.04.2023 на сайте СТБ.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 10 от 12.04.2023