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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 13 випуск від 18.04.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 13 випуск від 18 квітня 2023. Дивитись онлайн 13 випуск Ранок у великому місті ефір від 18.04.2023
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Выпуск 13 | 18.04.2023 | 2023

З поверненням у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 13 від 18.04.2023, в якому ви почуєте багато цікавої інформації про світ та Україну.

Стівен Кінг підтримує Украіну і нагадує про неї  від самого початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно він опублікував про нас новий твіт – про що в ньому йшлося? І як керівництво України відреагувало на нього? Дивіться в шоу Ранок у великому місті 2023.

Також просто зараз ви почуєте про покарання, яке отримав Остап Ступка за п’яну ДТП; подробиці документального фільму «Мистецтво під час війни»; про наших біженців у Манчестері; любовний трикутник Лагерфельда, Сен-Лорана та молодого коханця; про трагічні події, які переслідували режисера фільму «Warcraft: Початок» під час знімань стрічки. Не пропустіть все це та багато більше у програмі Ранок у великому місті 2023 випуск 13 від 18.04.2023.

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