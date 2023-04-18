Ранок у великому місті дивитись онлайн 13 випуск від 18.04.2023

Выпуск 13 | 18.04.2023 | 2023

З поверненням у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 13 від 18.04.2023, в якому ви почуєте багато цікавої інформації про світ та Україну.

Стівен Кінг підтримує Украіну і нагадує про неї від самого початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно він опублікував про нас новий твіт – про що в ньому йшлося? І як керівництво України відреагувало на нього? Дивіться в шоу Ранок у великому місті 2023.

Також просто зараз ви почуєте про покарання, яке отримав Остап Ступка за п’яну ДТП; подробиці документального фільму «Мистецтво під час війни»; про наших біженців у Манчестері; любовний трикутник Лагерфельда, Сен-Лорана та молодого коханця; про трагічні події, які переслідували режисера фільму «Warcraft: Початок» під час знімань стрічки. Не пропустіть все це та багато більше у програмі Ранок у великому місті 2023 випуск 13 від 18.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 12 від 14.04.2023