Ранок у великому місті смотреть онлайн 15 выпуск от 20.04.2023

Выпуск 15 | 20.04.2023 | 2023

Начните свой продуктивный день вместе с нашим шоу Ранок у великому місті 2023 года выпуск 15 от 20.04.2023. Мы подготовили для вас интересные и познавательные сюжеты, чтобы ваше утро наполнилось положительными эмоциями.

Прямо сейчас вы узнаете, почему Дженнифер Энистон ненавидела свою мать и даже не пришла попрощаться с ней, когда та умирала! В рубрике Удивительные изобретения вы увидите, без каких гаджетов уже совсем скоро мы не будем представлять свою повседневную жизнь. А также умилитесь от сюжета об одном из символов украинской несокрушимости – банке. Все это не пропустите в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 15 от 20.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 14 от 19.04.2023