Ранок у великому місті дивитись онлайн 17 випуск від 25.04.2023

Випуск 17 | 25.04.2023 | 2023

Починайте свій ранок разом з нами! Дивіться проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 17 від 25.04.2023, в якому ми зібрали багато цікавих новин з усього світу!

Просто зараз ви дізнаєтесь подробиці спортивної битви століття – протистояння Віталія Кличка та Ленокса Льюіса. Чому поразку українського боксера і досі називають однією з найбільш несправедливих у спортивному світі? Дивіться у сюжеті Ранок у великому місті 2023.

Також на вас чекають подробиці розробки фільму «Блейд», протистояння Кім Кардаш’ян та Ембер Роуз та щотижневий іспит з української мови на вулицях столиці. Не пропустіть все в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 17 від 25.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 16 від 21.04.2023