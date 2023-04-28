Ранок у великому місті дивитись онлайн 20 випуск від 28.04.2023

Випуск 20 | 28.04.2023 | 2023

Насолодіться улюбленим ранковим проєктом просто зараз – дивіться онлайн пізнавальне шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 20 від 28.04.2023.

У 20 випуску проєкту Ранок у великому місті 2023 ви дізнаєтеся про епатажне протистояння Джонні Деппа й Ембер Герд, таємниці особистого життя коміка Юрія Великого й цікаві факти про гардероб британського короля. Чому навколо кінострічки «Богемна рапсодія» було багато скандалів? Які дивовижні винаходи вигадало людство? Як допомогти близьким евакуюватися з прифронтової зони? Не пропустіть найкращі цікавинки й корисні поради – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 20 від 28.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 19 від 27.04.2023