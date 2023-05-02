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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 21 випуск від 02.05.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 21 випуск від 2 травня 2023. Дивитись онлайн 21 випуск Ранок у великому місті ефір від 02.05.2023
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Випуск 21 | 02.05.2023 | 2023

Вітаємо вас у ранковому розважальному шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 21 від 02.05.2023, в якому ви дізнаєтесь останні новини українського шоу-бізнесу, а також безліч цікавої інформації про кіно, спорт, технології та подорожі.

Антон Савлєпов розійшовся з російською акторкою Іриною Горбачовою через різні політичні погляди, а співачка Камалія водить підписників за ніс. Соліст гурту Imagine Dragons вимовив надихаючу промову на підтримку України, а Тіна Кароль готується до виступу на Євробаченні 2023.

Також у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 21 від 02.05.2023 ви побачите цікавий сюжет про крах фільму «Термінатор 3», а також почуєте таро-передбачення Макса Гордєєва про ядерну війну в Україні.

Ранок у великому місті 2023 випуск 20 від 28.04.2023

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