Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 23 выпуск от 04.05.2023
Смотрите онлайн утреннее шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 23! Проверка на знание украинского языка, история создания фильма Трансформеры, противостояние Райана Гослинга и Рейчел Макадамс – все самое интересное ждет вас в утреннем выпуске.
В 23 выпуске Ранок у великому місті 2023 вас ждет интервью с Юрием Ткачем, его женой и даже дочкой Лизой, которая охотно ответила на вопросы журналистов. Как супругам удается сохранять ощущение детства для дочери, которой приходится жить под постоянной угрозой атак рф? И как Юрий Ткач ездит на передовую и помогает нашим воинам? Узнайте прямо сейчас.
Также вы узнаете немного больше о творческом пути участников группы TVORCHI, которые будут представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2023. Смотрите все самое интересное в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 22.