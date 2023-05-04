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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 23 выпуск от 04.05.2023

Смотрите онлайн Ранок у великому місті 23 выпуск от 4 мая 2023. Смотреть онлайн 23 выпуск Ранок у великому місті эфир от 04.05.2023
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Ранок у великому місті смотреть онлайн 23 выпуск от 04.05.2023
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 Ранок у великому місті смотреть онлайн 23 выпуск от 04.05.2023
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Ранок у великому місті Выпуск 23 Ранок у великому місті смотреть онлайн 23 выпуск от 04.05.2023
Выпуск 23 | 04.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн утреннее шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 23! Проверка на знание украинского языка, история создания фильма Трансформеры, противостояние Райана Гослинга и Рейчел Макадамс – все самое интересное ждет вас в утреннем выпуске.

В 23 выпуске Ранок у великому місті 2023 вас ждет интервью с Юрием Ткачем, его женой и даже дочкой Лизой, которая охотно ответила на вопросы журналистов. Как супругам удается сохранять ощущение детства для дочери, которой приходится жить под постоянной угрозой атак рф? И как Юрий Ткач ездит на передовую и помогает нашим воинам? Узнайте прямо сейчас.

Также вы узнаете немного больше о творческом пути участников группы TVORCHI, которые будут представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2023. Смотрите все самое интересное в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 22.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 22 от 03.05.2023

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