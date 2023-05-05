Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 24 выпуск от 05.05.2023
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Выпуск 24 | 05.05.2023 | 2023
Невероятные изобретения, звездные противостояния и легендарное кино – смотрите онлайн познавательное шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 24 от 05.05.2023. Проведите прекрасное утро в компании Сергея Лиховиды, Надежды Матвеевой и Григория Германа.
В 24 выпуске проекта Ранок у великому місті 2023 вы узнаете про захватывающее противостояние братьев Кличко и их главного соперника, который едва не уничтожил боксерскую карьеру украинских чемпионов. А также не пропустите полезные советы психолога, любимую рубрику про кино и реальные истории про украинцев, которые живут в Германии. Познавайте этот мир и заряжайтесь позитивом вместе с нами – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 24 от 05.05.2023.